К необходимому законопроекту поступило 3128 поправок, что задержало его принятие почти на полгода.

Верховная Рада приняла комплексный закон о дерегуляции в сфере земельных отношений, который вносит изменения в Земельный кодекс и содержит более 100 статей – в частности, о передаче государственных земель громадам и пересмотре полномочий Геокадастра.

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За принятие законопроекта №2194 во втором чтении и в целом проголосовали 284 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект предусматривает передачу государственных земель за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад. Также им передаются полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Кроме того, предлагается пересмотреть полномочия Государственной службы по вопросам картографии, геодезии и кадастра.

"Сегодня функции государственного контроля по использованию и охране земель принадлежат Госгеокадастру Украины и выполняются им неэффективно", - говорится в пояснительной записке.

К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина", что задержало принятие законопроекта во втором чтении почти на полгода.

Земельная реформа в Украине

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

15 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194).

Документ считается важным для земельной реформы и полноценного запуска рынка Земли в Украине. Однако его окончательное принятие сильно задержалось.

25 февраля 2021 года в Минагрополитики сообщили о том, что земельная реформа в Украине близится к завершению.

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Автор: Анна Нагорная