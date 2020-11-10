По словам замминистра экономики Тараса Высоцкого, 500 млн грн будет достаточно для поддержки сельхозпроизводителей сразу после запуска рынка земли в июле 2021 года.

Украинское правительство в бюджете на 2021 год предусмотрит 500 млн грн для проведения первого этапа земельной реформы.

Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в ходе круглого стола, организованного USAID.

Читайте такжеКабмин предлагает утвердить новую методику оценки земель

"На первом этапе земельной реформы только физические лица смогут покупать, и соответственно, только физлица смогут брать кредит на покупку земли. Предусмотрена компенсация процентов на покупку до 20 га земли… По нашим расчетам, на реализацию этой программы сразу после запуска рынка земли (в июле 2021 года - УНИАН) пойдет до 500 млн грн", - сказал Высоцкий.

По его словам, хотя закон о рынке земли разрешает покупку до 100 га в одни руки, государство будет компенсировать проценты за кредиты под покупку земельных участков размером до 20 га, так как приоритетом правительства является поддержка семейных фермерских хозяйств.

Он отметил, что по данной программе поддержки покупатели земли будут выплачивать 3% ставки кредита, все остальное будет компенсировать государство.

Высоцкий добавил, что в целом бюджет господдержки аграриев на 2021 год составит 4,5 млрд грн.

Хронология событий

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина снимет ограничения на покупку сельскохозяйственных земель только после того, как обеспечит украинским фермерам возможность брать дешевые кредиты для этой цели.

9 ноября 2020 года Кабмин предложил утвердить новую методику оценки земель.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная