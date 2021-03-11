Максимальный объем компенсации заемщикам, которые занимаются животноводством, составит 15 млн грн, другим заемщикам - 5 миллионов гривень.

Кабинет министров на заседании 11 марта принял постановление, которое обновляет порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для удешевления кредитов в агропромышленном комплексе.

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, постановление уточняет направления использования кредитных средств: компенсацию процентов можно будет получить по кратко- и среднесрочным кредитам, взятым на пополнение оборотных средств, а также по средне- и долгосрочным кредитам, привлеченным для приобретения основных средств сельхозпроизводства, строительства и реконструкции производственных объектов, переработки сельхозпродукции.

Кроме того, устанавливается прозрачный порядок отбора претендентов на поддержку и определяется крайний срок подачи заявок на помощь - до 1 ноября каждого года.

Отмечается, что максимальный объем компенсации заемщикам, занимающимся животноводством, составит 15 миллионов гривень, другим заемщикам - 5 миллионов гривень.

В 2021 году на удешевление кредитов планируется направить 1,2 миллиарда гривень. В Минэкономики ожидают, что этой программой воспользуются около 4,4 тысячи сельхозпроизводителей.

Что этому предшествовало

Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 миллиарда гривень на поддержку агропромышленного комплекса.

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Автор: Анна Нагорная