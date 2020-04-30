Олег Бахматюк: прогнозы по урожаю снижены на 20%, но все может поменяться благодаря погоде и технологиям

Также Олег Бахматюк рассказал, что засуха в этом году - проблема не разовая.

Олег Бахматюк, акционер одного из крупнейших агрохолдингов Украины “Укрлендфарминг”, рассказал о прогнозах на урожай 2020 года и о том, что может улучшить ситуацию с засухой.

Об этом Олег Бахматюк рассказал в интервью “Стране”, сообщает ДС. Он подтвердил, что уровень влаги очень низкий, и прогнозы по урожаю официально снижены на 20%. Но есть факторы, которые могут благоприятно повлиять на урожайность культур. “20%, считаю, это корректный пересмотр. Но есть факторы, на которые мы не влияем. Если Бог даст дождя и хорошую погоду все еще может поменяться. По технологиям Украина если не на уровне Германии и Франции, то очень близко. Так что все, что зависит от аграриев, мы сделаем”, - заявил бизнесмен.

Также Олег Бахматюк рассказал, что засуха этого года - проблема не разовая. “Меняются климатические условия — фактически ведь песчаные бури, недавно накрывшие Украину, это следствие превращения значительной части нашей страны в полупустыню или в засушливую степь, - считает бизнесмен. - Причина тут не только в отсутствии дождей, но и в хаотической вырубке лесов, которая шла долгие годы.”

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины.