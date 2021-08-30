Рынок земли в Украине работает уже два месяца.

В Украине за два месяца работы рынка земли больше всего сельскохозяйственных земель продано в Полтавской области, а меньше всего - в Луганской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины Тарас Дзьоба.

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По его словам, по состоянию на конец июля украинцы заключили более 10 тысяч сделок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 23,3 тысячи гектар. Среднее количество сделок в день, составляет около 200, а средний размер участка – 2 га.

"Наибольшее количество сделок зафиксировано в Полтавской области – заключено более 1000 сделок, и более 2700 гектаров земли сменили своих владельцев. Далее идет Харьковская область, где заключено более 600 соглашений на землю площадью более 2600 гектаров", - сказал замминистра.

При этом, по его словам, меньше всего продано земли в Луганской области - лишь 90 га, а также В Ивано-Франковской - 77 га.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: Анна Нагорная