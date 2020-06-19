Украинские мясоперерабатывающие предприятия загружены менее чем наполовину - эксперт

Потребление свинины в Украине составляет 15 кг в год на одного человека, тогда как в Европе - 45 кг.

Украинские мясоперерабатывающие предприятия загружены менее чем наполовину, при этом в мире наблюдается дефицит свинины, который некому покрыть.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Мясной отрасли" со ссылкой на исполнительного директора Николая Бабенко.

"Объемы внутреннего потребления свинины имеют потенциал для увеличения как минимум вдвое. Мясо должно стать доступным для населения Украины. Кроме того, существует мировой дефицит свинины, который некому закрыть, а это еще 10 млн тонн", - приводятся в сообщении слова эксперта.

В ассоциации отмечают, что, даже по оптимистическим прогнозам, такой дефицит останется на ближайшие 10 лет. В Евросоюзе цены на свинину в 2019 году выросли в полтора раза, что приносит местным свиноводам и переработчикам сверхприбыль и обеспечивает рентабельность инвестиций 100% в год и более.

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В Украине, по данным ассоциации, по состоянию на 1 июня численность поголовья свиней установила антирекорд - 5,7 млн голов, из которых только 3,3 млн голов выращиваются в промышленном свиноводстве. Для сравнения, поголовье свиней в небольшой по площади Дании оценивается в 12 млн голов, Бельгии - 6,2 млн голов.

При этом потребление свинины на одного жителя в год составляет: в странах Европейского Союза - 45 кг, в Китае - 40 кг, в Беларуси - 38 кг, в России - 30 кг, а в Украине - всего 15 кг.

Как сообщал УНИАН, "Институт аграрной экономики" прогнозирует сокращение объемов продукции свинины в 2020 году на 1,4% – до 930,8 тыс. тонн. По оценкам экспертов, Украина продолжит наращивать объемы производства животноводческой продукции в 2020 году за счет роста объемов выращивания птицы и производства яиц.

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