Зимовка озимых зерновых культур проходила удовлетворительно.

Февральские морозы, иногда опускавшиеся до минус 25-29 градусов в некоторых областях Украины, повредили плодовые деревья и виноград, но не коснулись озимых зерновых.

Читайте такжеЭксперты рассказали о перезимовке озимых зерновыхОб этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что в течение февраля зимующие культуры находились в состоянии зимнего покоя. Их зимовка проходила удовлетворительно.

"Существенной изреженности озимой ржи, озимого ячменя, озимого рапса и многолетних трав не обнаружено... После снижения минимальной температуры воздуха до минус 20-25 градусов, а в Сумской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях – до минус 26-29 градусов, было отмечено повреждение почек плодовых деревьев (абрикоса, сливы, груши, яблони) и винограда", – говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых культур в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 миллионов тонн.

Площадь под зерновыми и масличными сельскохозяйственными культурами в этом году составляет 24,2 миллиона га, что на 0,3 миллиона га больше, чем в 2020 году.

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Автор: Анна Нагорная