Благоприятно на урожай повлияет нынешнее состояние озимых культур, количество осадков, выпавших за зиму, и наличие влаги.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых в этом году на уровне 75 миллионов тонн.

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Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в Facebook, опубликовав соответствующую инфографику.

По его словам, благоприятно на урожай повлияет нынешнее состояние озимых культур, количество осадков, выпавших за зиму, и наличие влаги.

"По предварительным расчетам, ожидается, что нынешний урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 года – 75 млн тонн", – отметил Высоцкий.

Он добавил, что количественная оценка ожидаемого производства масличных культур – на уровне 19,1 млн тонн.

Площадь под зерновыми и масличными сельскохозяйственными культурами в этом году составляет 24,2 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2020 году.

Что этому предшествовало

В Минэкономики заявляли, что общее предложение зерна в Украине в 2020/21 МГ составит 70,2 млн т (в том числе производство 65,5 млн т, переходные остатки – 4,5 млн т). Потребление оценивалось на уровне более 66 млн т.

Украина стала вторым крупнейшим в мире экспортером зерновых культур в 2019-2020 маркетинговым году.

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Автор: УНИАН