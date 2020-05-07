Мировые цены на продовольствие снижаются: что подешевело больше всего

Больше всего в мире подешевел сахар – индекс цен на сахар ФАО достиг рекордно низкого показателя за 13 лет.

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в апреле продолжили свое снижение третий месяц подряд вследствие существенного сокращения спроса на многие сырьевые товары, вызванного экономическими и логистическими последствиями пандемии COVID-19.

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Об этом говорится в релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который отслеживает международные цены на наиболее популярные продовольственные сырьевые товары, в апреле составило 165,5 пункта, что почти на 3,4 процента ниже, чем в предыдущем месяце, и почти на 10 процентов ниже по сравнению с январем", - говорится в релизе.

В частности, индекс цен на сахар ФАО достиг рекордно низкого показателя за 13 лет, снизившись на 14,6% с марта.

"Обвал международных цен на нефть привел к сокращению спроса на сахарный тростник для производства этанола, в результате чего производство было переориентировано на выпуск сахара и тем самым вызвало расширение экспортных возможностей", - подчеркивают специалисты организации.

Индекс цен на растительные масла ФАО сократился в апреле на 5,2%, что обусловлено снижением цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла.

Значение индекса цен на молочную продукцию ФАО упало на 3,6% на фоне накопления товарных запасов, слабого спроса на импортную продукцию и снижения в северном полушарии продаж в ресторанах.

Вместе с этим индекс цен на мясо снизился на 2,7%.

"Пандемия ударяет одновременно и по спросу, и по предложению на рынке мяса, поскольку закрытие ресторанов и уменьшение доходов домохозяйств ведут к снижению потребления, а нехватка рабочей силы в переработке сказывается на системах производства по принципу «точно в срок» в основных странах-производителях продукции животноводства", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что индекс цен на зерновые снизился незначительно, ввиду того, что международные цены на пшеницу и рис значительно выросли, а цены на кукурузу - резко упали.

Как сообщал УНИАН, ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) призвала страны не ограничивать международную торговлю, чтобы избежать дефицита и подорожания продуктов питания на мировом рынке во время пандемии коронавируса.