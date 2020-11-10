Картофельный сектор Нидерландов очень неохотно откликается на такое предложение.

Ассоциация производителей картофеля Северо-Западной Европы (NEPG) призвала европейских производителей сократить посевные площади на 15% в 2021 г.

Страны Евросоюза по-разному отреагировали на этот призыв, об этом сообщает fresh plaza.

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Так, картофельный сектор Нидерландов очень неохотно откликается на такое предложение.

«Такое сокращение существенно повлияет на фермеров, выращивающих картофель. Но выращивание картофеля в убыток также никому не приносит пользы. Сокращение посевных площадей на 15% не гарантирует рыночной ситуации», — говорит член правления Голландского профсоюза земледельцев (NAV) Кеймпе ван дер Хайде.

В Бельгии приветствовали сокращение посевных площадей.

«Мы сажаем картофель в феврале и марте. В то время COVID-19 еще не был так актуален. Однако вскоре пандемия создала серьезное давление на рынок промышленного картофеля. Предложение намного превысило спрос, в результате снизились цены», — сказал представитель Warnez Potatoes Джеффри Делбэр, отметив, что в такой ситуации сокращение площадей кажется разумным решением.

В Германии считают, что достаточно сократить площади только на 10–12%.

«Сокращение площадей под картофелем на 15% нереально. Насколько нам известно, необходимо сокращение площади всего на 10-12%», — говорит управляющий немецкой компанией по торговле картофелем Weuthen Карл-Йозеф Даммер.

Он также уверен, что посевы картофеля в наступающем году сократятся, даже если не будут приняты эти жесткие меры.

Что касается Франции, то некоторым производителям сложно сократить свои посевные площади. Не все французские производители последуют совету NEPG. Естественно, это зависит от их ситуации и целевого рынка.

Картофель в Украине

Украинские картофелеводы в августе-сентябре 2020 года отставали от нормальных темпов уборки картофеля из-за засушливой погоды. По мнению экспертов, это могло спровоцировать рост импорта картофеля в 2020 году.

В начале ноября 2020 года в Украине наблюдался значительный рост цен на картофель.

Согласно прогнозам на 10 ноября 2020 года урожай картофеля в Украине в текущем сезоне должен существенно превысить прошлогодний уровень и вполне удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн, при собственном урожае в 20,3 миллиона тонн.

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Автор: УНИАН