Также Кабмин отменил запланированное сокращение численности работников ведомства.

Кабинет министров отменил решение о ликвидации как юридических лиц территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

Соответствующее постановление, которое было принято на заседании правительства 5 апреля, размещено на правительственном портале.

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Кроме того, Кабмин своим решением отменил запланированное сокращение численности работников госслужбы.

Хронология событий

31 марта 2020 года народные депутаты поддержали законопроект об открытии рынка земли.

28 апреля Зеленский подписал закон, который вводит рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года размер концентрации увеличится до 10 тыс. гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

Запрещается продажа земель иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, в отношении которых действуют специальные экономические и другие санкции.

15 октября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.

В ноябре 2020 года Кабинет министров принял решение ликвидировать территориальные органы Госгеокадастра и сократить штат его сотрудников на 57% - до 4317 человек.

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Автор: Дмитрий Шварц