С начала года сладости в Украине уже подорожали на 25-30%.

Кондитерские изделия, которые с начала года уже подорожали более чем на четверть, могут вырасти в цене еще на 5-7% из-за повышения цен на газ.

Такой прогноз озвучил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

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"Прогнозируется дальнейший рост цен на кондитерскую продукцию на 5-7%, при том, что рост цен на кондитерские изделия с начала года уже составляет 25-30%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с июля 2021 года наблюдается падение производства кондитерской продукции. В частности, производство карамели и шоколада сократилось на рекордные 25,9% по сравнению с июлем прошлого года. В августе падение продолжилось и составило 12,5%.

"Похожие темпы падения производства наблюдались разве что в 2014 году, но тогда это объяснялось закрытием российского рынка и началом войны", - подчеркнул Балдинюк.

Кроме того, импорт сладостей в Украине вырос на рекордные 28,8% за первое полугодие этого года.

По словам Балдынюка, главной причиной резкого сокращения производства сладостей стало значительное подорожание сахара украинского производства, ведь этот товар уже год является самым дорогим в мире, а импорт сахара из-за рубежа заблокирован сверхвысокой пошлиной.

Цены на сахар:

По данным Госстата, цены на сахар в Украине в августе взлетели почти вдвое. При этом это продукт в нашей стране стоит вдвое дороже, чем в Европе.

По состоянию на 20 сентября 2021 года в Украине наблюдалось снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

Автор: Анна Нагорная