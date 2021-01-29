Рост объема импорта произошел почти в каждой категории.

Объем импорта сыров в Украину в 2020 году вырос на 97% - с 23,7 до 46,8 тысячи тонн.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

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"Структуру импорта сыров составили следующие категории: другие сыры - 56%; свежие сыры - 26%; плавленые сыры - 13%; голубые сыры - 4,5%; сыры тертые или в порошке - 0,5%. Рост объема импорта произошел почти в каждой категории", - говорится в сообщении.

На такой быстрый рост объемов импорта повлияла прежде всего внутренняя стоимость сырья, считают в УКАБ.

Отмечается, что в 2020 году значительно вырос спрос на редкие сорта сыров, в частности, импорт сыра Гауда (Gouda) вырос в 3,4 раза, до 3 тыс. тонн; Фета (Feta) - в 2,6 раза, до 0,75 тыс. тонн; Чеддер (Cheddar) - в 2,5 раза, до 0,45 тыс. тонн; Горгонзола (Gorgonzola) - в 2,2 раза, до 0,17 тыс. тонн; Едeм (Edam) - в 2 раза, до 0,61 тыс. тонн; Пармезан (ParmиgиanoReggиano) - импорт вырос в 1,7 раза, до 0,23 тыс. тонн; Бри (Brиe) - в 1,5 раза, до 3,2 тыс. тонн; Камамбер (Camembert) - в 1,5 раза, до 1,1 тыс. тонн.

Крупнейшими экспортерами сыров в Украину были Польша - 22,4 тыс. тонн (48%); Германия - 9,2 тыс. тонн (20%); Франция - 3,8 тыс. тонн (8%); Нидерланды - 3,5 тыс. тонн (7%); Италия - 1,9 тыс. тонн (4%).

Ситуация, сложившаяся на рынке сыров в Украине, не в пользу отечественным производителям, поскольку им сложно конкурировать с импортной продукцией со стороны Европейского Союза, утверждают в УКАБ.

"Пытаясь восстановить во второй половине 2020 года производство сыров в Украине, наши производители должны были максимально экспортировать, потому что в начале нового года продажи будут слабыми. Решение этой проблемы может быть только одно - разработать стратегию развития и оказать государственную поддержку животноводству, которое находится не в лучшем состоянии", - отметили эксперты клуба.

Как менялась ситуация на рынке

Украина в январе-марте 2020 года импортировала молочной продукции на общую сумму 67,4 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом по итогам первого квартала 2020 года экспорт молочной продукции из Украины сократился на 9,3% - до 44,7 миллиона долларов.

За указанный период наблюдалось существенное сокращение экспорта сыров – до 1,2 тысячи тонн (-26,1%), молока и сливок сгущенных - до 4,4 тысячи тонн (-25,3%), молока и сливок несгущенных - до 4,4 тысячи тонн (-25,3%).

Также Украина увеличила импорт сыров в 2,5 раза - до 10,2 тысячи тонн, сухого и сгущенного молока в 2,2 раза - до 1 тысячи тонн, сыворотки - в 2,2 раза до 1,2 тысячи тонн.

В первом полугодии 2020 года импорт сыра в Украину увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.

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Автор: УНИАН