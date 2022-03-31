Россия хотела, чтобы в Украине началась гуманитарная катастрофа и люди остались без хлеба.

Украинские аграрии спасают посевную и срывают планы оккупантов. Россия хотела, чтобы в Украине началась гуманитарная катастрофа и люди остались без хлеба. Однако аграрии уверены, что у россиян ничего не получится.

Об этом говорится в ТСН.

В Винницкой области на несколько недель раньше, чем обычно, начали посевную компанию. Сеют яровую пшеницу и ячмень. Аграрии хотят поймать хорошую погоду, и спешат сеять из-за войны. Ранее Виталий, один из жителей Винницкой области, засевал поля кукурузой и соей, но теперь, впервые за несколько лет, он сеет только пшеницу.

В военной администрации просят сеять меньше кукурузы и подсолнечника, которые раньше шли на экспорт, а больше продовольственного зерна и гречки, чтобы прокормить украинцев. Директор Института кормов и сельского хозяйства Подолья Александр Корнейчук рассказывает, что основные культуры, которые обеспечивают продовольственную безопасность, это яровые пшеница и ячмень, гречка, просо, сахарная свекла. Именно эти культуры сейчас будут засевать аграрии.

Фермер, который уже 24 года проводит посевные, говорит, что посевная компания в этом году будет самой важной за все эти годы. Ученые предлагают сеять ультра ранние сорта гречихи, которая дает урожай дважды в год, и даже рис. Это поможет обеспечить страну крупами.

Картофель также будут сажать в промышленных масштабах. Фермерам Винницкой области уже обещают кредиты без процентов, однако в регионе критически мало горючего.

"Винницкая область нуждается в почти 22 тыс. тон дизельного топлива, также на сегодня существует очень большая проблема с минеральными удобрениями. Враг бьет именно по нефтебазам, он бьет точечно, по складам с продуктами. Они надеются, что мы будем голодать", - рассказал глава Винницкой военной администрации Сергей Борзов

Однако фермеры уверяют, что голода не будет. Они спешат как можно раньше засеять все поля. Специальная техника останавливается лишь тогда, когда раздается воздушная тревога. Если аграрии слышат сирены, они уже знают, что делать. Фермеры ложатся прямо за тракторами и пережидают тревогу. Как только опасность минует, они продолжают работать.

Работники чрезвычайных служб напоминают трактористам о необходимости быть осторожными. Фермерам нужно внимательно смотреть на пашню, ведь в земле могут находиться вражеские мины и снаряды, которые не разорвались.

Ранее УНИАН уже сообщал, что уже стало известно, чем грозит для украинских аграриев блокирование Россией портов.

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