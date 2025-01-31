Поддержка предложения ВАР является первым важным шагом на пути к общей победе над врагом.

Европейская комиссия приняла решение о введении таможенных тарифов на ряд сельскохозяйственных товаров и определенные виды азотных удобрений из России и Беларуси. Это предложение было инициировано Всеукраинской Аграрной Радой (ВАР) и вошло в Декларацию, подписанную парламентскими делегациями Украины, Литвы и Польши в Варшаве в июне 2024 года.

"Россия продолжает использовать продовольственную безопасность как политический инструмент и делает Евросоюз уязвимым к потенциальным принудительным действиям со стороны РФ. Когда ЕС в конце концов введет санкции для агросектора России в полной мере, начиная с продовольствия и удобрений и заканчивая полным запретом доступа российских аграриев к передовым технологиям и оборудованию, эта страна окажется на грани голода, а Украина будет иметь возможность усилить свои позиции на поле боя", - отметил председатель ВАР Андрей Дикун.

По его словам, поддержка предложения ВАР является первым важным шагом на пути к общей победе над врагом и сигнал к готовности ЕС противостоять любым вызовам чтобы ускорить мир. В ВАР уточняют, что решение Еврокомиссии должно быть согласовано Европейским парламентом и Советом ЕС, после чего весь аграрный импорт из России будет облагаться европейскими тарифами.

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"Таким образом Евросоюз поддержит развитие внутреннего производства и отрасли удобрений в ЕС, которые пострадали во время энергетического кризиса. Это также позволит диверсифицировать поставки из третьих стран и поможет обеспечить стабильные поставки удобрений, гарантируя, что они останутся по доступной цене для фермеров ЕС", - говорится в сообщении ВАР.

Напомним Еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси, а также на некоторые азотные удобрения. Сельскохозяйственная продукция, на которую повлияют новые пошлины, составила 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году. Ранее министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии (ЕК) с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС.

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