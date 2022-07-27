Железной дорогой агропродукция будет экспортироваться через Польшу, Словакию и Венгрию.

Украина будет поставлять аграрную продукцию на зарубежные рынки альтернативными путями в случае продолжения Россией обстрелов портовой инфраструктуры.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью Kyiv Post, что размещено на YouTube.

"Мы перейдем к плану "Б" (в случае продолжения обстрелов портовой инфраструктуры - ред.), который был все это время. То есть мы будем использовать дунайские порты, будем использовать железную дорогу и максимально загружать", - сказал министр.

Он добавил, что по железной дороге агропродукция будет экспортироваться через Польшу, Словакию и Венгрию.

"То есть все, что будет доступно, мы будем использовать. И грузовики, мы многое для этого сделали", - отметил Кубраков.

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому портукрылатыми ракетами типа "Калибр". Но президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспорт зерна, несмотря на российский ракетный удар по порту Одессы.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашения по разблокированию трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией. Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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