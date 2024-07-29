Отмечается, что после длительного периода снижения цен арбузы начали дорожать.

К концу июля цены в Украине на некоторые овощи и фрукты пошли вверх. Отдельные позиции подорожали в два раза.

Аналитики EastFruit отметили, что в два раза подорожала белокочанная капуста. На прошлой неделе фермеры ее продавали по 19-20 гривень за килограмм, а неделей ранее – 8-10. Подскочил в цене и картофель – с 8-15 грн/кг до 10-16.

Кроме того, подорожал репчатый лук – впервые в этом сезоне. На прошлой неделе овощем торговали по 12-13 грн/кг, хотя неделей ранее цены были на уровне 10-12. Дефицит предложения тепличного огурца привел к росту цен на него – с 25-30 грн/кг он поднялся до 35-55.

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В то же время упали цены на морковь – с 18-20 до 12-15 грн/кг, на свеклу – с 13-20 до 9-10 грн/кг. Обвалился тома из-за резкого увеличения его на рынке. Так, помидоры производители отдавали по 10-30 гривень за килограмм, хотя неделей ранее его продавали по 35-65.

Упали цены также на баклажаны – с 25-30 до 15-18 грн/кг, а сахарную кукурузу отдают по 6-10 гривень, а неделей ранее – 10-15.

Среди фруктов и ягод неприятно удивил подорожанием арбуз. Его продают уже по 13-10 гривень за килограмм, а неделей ранее он стоил еще 10-15 грн.

А вот цены на виноград немного упали, ведь на рынке появились первые украинские сорта. Если раньше его продавали по 160-230 гривень за килограмм, то теперь он подешевел до 150-220 гривень. Стоит отметить, что на рынке некоторые продавцы ставят цены на уровне 120 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - мнение экспертов

Эксперты считают, что подорожание топлива в связи с повышением акцизов приведет к повышению цен на все товары без исключения, поскольку топливные расходы заложены в себестоимость всех производств. Особенно сильно это проявляется в условиях массовых отключений света.

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