Первого июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

В Минагрополитики призвали украинцев инвестировать в землю. По словам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, земля – это ресурс, который всегда будет формировать дополнительную стоимость, поэтому тот, кто первый инвестирует и приобретет ее, в любом случае через 10 лет будет в выигрыше.

Об этом Лещенко заявил на Первой международной конференции по аграрному праву, организованной Ассоциацией юристов Украины.

"Не зависимо от того, что будет происходить в мире: коронавирус, мировые экономические кризисы – что угодно. Это (земля – УНИАН) ресурс, который всегда будет формировать прибавочную стоимость. И тот, кто первый инвестирует в землю и приобретет ее, в любом случае через 10 лет будет в выигрыше", - отметил Лещенко.

Читайте такжеРада приняла закон для развития фермерских хозяйствКак сообщал УНИАН, 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе - гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Кроме этого, недавно стало известно, что в Минагрополитики назвали три составляющие успешной Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий