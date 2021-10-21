Аграрии, использующие орошаемые земли для производства сельскохозяйственной продукции, получат государственную поддержку.
Как сообщает Министерство агрополитики и продовольствия, соответствующее постановление №1070, которое предусматривает порядок предоставления таких дотаций, опубликовано на Правительственном портале.
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По словам министра агрополитики Романа Лещенко, Украина должна вместе с другими государствами реагировать на мировые изменения климата, ведь речь идет прежде всего о продовольственной безопасности.
"Эти вещи взаимосвязаны, если мы создаем надлежащие условия производителям сельскохозяйственной продукции, модернизируем оросительные системы, но в то же время и укрепляем свои позиции в продовольственной безопасности, а еще – оптимизируем использование водных ресурсов и электроэнергии, что в сегодняшних реалиях тоже очень важно. Вода – это ценность, которую нам уже нужно начинать экономить", – подчеркнул Лещенко.
Бюджетные средства аграриям будут перечисляться в виде дотации на безвозвратной основе в размере до 25% стоимости затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на оросительные системы, введенные в эксплуатацию с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года. Средства будут направляться на реконструкцию имеющихся или строительство новых оросительных систем.
Речь идет о материалах, дождевальной технике, каналах, трубопроводах и тому подобное.
Однако, если стоимость оборудования, материалов, работы по строительству и установке систем капельного орошения была частично компенсирована за счет средств государственного или местного бюджетов, поддержка в виде бюджетной дотации сельхозтоваропроизводителям не будет предоставляться.
Госбюджет-2022:
Глава правительства заявлял, что проект государственного бюджета на 2022 год, который правительство до 15 сентября направит на рассмотрение в парламент, будет сбалансированным и реалистичным.
Проект государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.
15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.
На программы господдержки отечественных аграриев в проекте бюджета на 2022 год заложено 4,4 миллиарда гривен.