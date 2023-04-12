Аграриев освободили от уплаты налогов за заминированные и оккупированные земли.

Парламент Украины одобрил законопроект №7632 об освобождении фермерских хозяйств от уплаты налогов на заминированные, загрязненные и оккупированные сельхозземли.

Как сообщается на правительственном портале, документ освобождает от необходимости вносить плату за землю, минимальное налоговое обязательство и единый налог за сельскохозяйственные угодья, расположенные на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных РФ, и за земли, находящиеся в консервации, или загрязнены взрывоопасными предметами.

По словам министра агрополитики Николая Сольского, необходимость платить налоги за земли, которые фактически невозможно использовать, могла подталкивать фермеров к обработке заминированных полей, что опасно для жизни.

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Минагрополитики инициирует отдельную процедуру мониторинга использования таких земельных участков для прозрачности применения норм нового закона, добавил министр.

Налоги во время войны

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%.

28 января 2023 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде внести изменения в налоговое законодательство в части налогообложения в период действия военного положения, в частности отменить мораторий на проверки и некоторые налоговые льготы.

1 февраля 2023 года появилась информация о том, что Кабинет министров Украины готовится вернуть налогообложение граждан и бизнеса на довоенный уровень с 1 июля. Сообщалось, что законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс и ряд законов, которыми предусмотрена с 1 июля 2023 года отмена действия отдельных норм законодательных актов, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины.

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