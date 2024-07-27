Причиной роста цен стал период межсезонья.

Впервые с начала текущего месяца украинские производители получили возможность несколько повысить отпускные цены на репчатый лук. По состоянию на 27 июля продукцию отгружают по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг). Это в среднем на 15% дороже, чем в начале текущей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что причиной роста цен, по словам игроков рынка, стал период межсезонья. Многие фермеры уже завершили реализацию имеющихся объемов репчатого лука, в то же время к уборке урожая более поздних сортов пока приступили лишь единичные хозяйства.

Однако даже после такого заметного роста цен сейчас репчатый лук в Украине стоит в среднем на 26% дешевле, чем в конце июля 2023 года. В то же время фермеры считают нынешнее подорожание временным явлением. По их мнению, понижательный ценовой тренд на рынке возобновится, как только предложение репчатого из местных хозяйств начнет увеличиваться.

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Цены на продукты

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Цены на овощи в Украине на прошлой неделе изменились лишь по отдельным позициям. Многое зависело от погодных условий и необходимости собирать урожай.

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