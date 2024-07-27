Большинство тепличных комбинатов полностью завершили первый оборот продукции и даже реализовали излишки.

Цены на тепличные огурцы продолжают уверенно расти. Только с начала недели стоимость в среднем поднялась на 25%. По состоянию на 26 июля данная продукция поступает в продажу по 35-55 грн/кг ($0,85-1,34/кг), сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что большинство тепличных комбинатов полностью завершили первый оборот продукции и даже реализовали излишки. В то же время производители, которые работали с круглогодичным циклом производства, увеличивают стоимость. Свои действия они мотивировали стабильным спросом на продукцию высокого качества.

В то же время урожай нового оборота производители планируют начать реализовать только во второй половине июля. Те компании, которые продолжают вести реализацию, практически ежедневно повышают цены. Они ссылаются на достаточно активные темпы сбыта. Поддержку ценам также оказывает и ограниченное предложение огурцов открытого грунта.

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Стоит отметить, что сейчас тепличные комбинаты Украины уже предлагают огурец к продаже в среднем в 3 раза дороже, чем в конце июля 2023 года. При этом многие игроки рынка не исключают, что огурцы будут дорожать и дальше при условии сохранения темпов сбыта.

Цены на овощи и фрукты

Украинские производители арбузов получили возможность повысить отпускные цены на свою продукцию. По состоянию на 24 июля арбузы отгружают по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг). Это в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Впервые с начала текущего месяца украинские производители получили возможность несколько повысить отпускные цены на репчатый лук. По состоянию на 27 июля продукцию отгружают по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг). Это в среднем на 15% дороже, чем в начале текущей недели.

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