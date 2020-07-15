Украинские яблоки подорожают еще больше

60% нового урожая уже пропало

На сегодня в магазинах и на рынках Украины отечественные фрукты стоят гораздо дороже, чем привозные, и в ближайшее время ситуация будет ухудшаться.

От этом говорится в сюжете ТСН.

Почему так дорого

Эксперты такую ценовую несправедливость объясняют сложными погодными условиями и сломанной во время карантина логистикой.

Как говорится в сюжете, сложившая ситуация – это только начало, так как в этом году ожидается неурожай яблок.

Средняя цена на черешню на рынках держится в районе 65 гривен, килограмм малины можно купить примерно на 60 гривень, килограмм голубики стоит от 280 гривень, а килограмм закарпатских персиков обойдется от 35 гривень. В то время как килограмм привозных бананов обойдется покупателю от 25 гривень за килограмм.

Как изменилась цена

По словам экономиста Олега Пендзина, по сравнению с прошлым годом цены на отечественные фрукты и ягоды выросли на 20-40%. Основными факторами, повлиявшими на ценовую политику, экономист считает погодные условия и карантин.

По словам директора по садоводству фермерского хозяйства Тараса Мельника в этом сезоне цены на отечественные фрукты падать не будут, наоборот, украинцам стоит готовиться к подорожанию украинских фруктов.

Почему цена будет расти

По словам эксперта, на ценовую политику повлияли неблагоприятные погодные условия.

То, что не погибло весной во время заморозков, было уничтожено во время затяжных дождей. По словам Мельника, из того урожая яблок, который на данный момент дозревает в садах, только 40% сможет опасть на полки магазинов. Остальные 60% - это некондиционный товар, который имеет не товарный вид и не будет доставляться в торговые точки. В связи со сложившейся ситуацией эксперты прогнозируют рост цен на яблоки минимум на 15%.

Цены овощи и фрукты: какие были прогнозы

В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Ожидается, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

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