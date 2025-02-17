Олег Пендзин отметил, что после Нового года цены на этот популярный продукт снизились.

Цены на яйца в Украине в январе 2025 года заметно снизились. Одной из главных причин стало снижение спроса после новогодних праздников.

"Что будет дальше? Наверное, небольшой рост цен будет, но это точно не будет такой ситуации, которая была в ноябре-декабре 2024 года", - сообщил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала "КИЕВ24"

По его словам, серьезным стимулом для удешевления куриных яиц в 2025 году стало исследование Антимонопольного комитета, которое отбило у производителей повышать цены на это популярный продукт.

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При этом эксперт считает, что можно ожидать изменений в себестоимости продукции для производителей, что в итоге окажет влияние на рыночные цены.

Цены на яйца в Украине - прогноз эксперта

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что цены на яйца откатились назад после Нового года, скорее всего, из-за того, что в Украине нет серьезных перебоев с электроснабжением, и температура воздуха в январе была преимущественно плюсовая, а потому затраты на производство были ниже. Кроме того, он отметил, что на стоимость яиц могло повлиять увеличение предложения.

По словам эксперта, в связи с этим существенного подорожания яиц в Украине пока не ожидается, но за неделю-две до Пасхи цены могут снова вырасти из-за увеличения спроса.

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