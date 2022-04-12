Он уже подешевел в среднем на 14% с конца прошлой недели. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение отпускных цен.

Украинские производители вынуждены снижать цену на репчатый лук из-за увеличения поставок этой продукции из Польши и Нидерландов.

Об этом сообщают аналитики портала East-fruit.

"На сегодняшний день лук из местных хозяйств предлагают по цене 10-14 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом большинство операторов рынка отмечают, что практически 80% данной продукции на внутреннем рынке страны – это импортный лук. Поскольку на сегодняшний день основные запасы данного овоща сосредоточены в южных областях страны, которые из-за постоянных боевых действий не могут отгружать данную продукцию в другие регионы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по словам самих производителей, качество репчатого лука в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться, что в свою очередь может привести к дальнейшему снижению отпускных цен в данном сегменте.

"Несмотря на удешевление репчатого лука, на сегодняшний день данная продукция в Украине стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Такую ценовую разницу ключевые игроки рынка объясняют разрывом логистических цепочек на большей части территории страны, что значительно усложняет поставки репчатого лука не только внутри страны, но и импортной продукции", - отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала полномасштабного вторжения России наблюдается значительный рост цен почти на все продовольственные товары. В Госпродпотребслужбе назвали продукты, которые подорожали.

Ранее Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг за установлением субъектами хозяйствования розничной торговли цен на социально значимые товары. Речь идет об около 30 видах продукции.

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