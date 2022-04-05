Нарушения были установлены в каждом втором субъекте хозяйствования.

В Украине с начала полномасштабного вторжения России наблюдается значительный рост цен почти на все продовольственные товары.

Как сообщает Госпродпотребслужба, в частности подорожали такие продукты:

хлеб пшеничный на 28,5%,

хлеб ржано-пшеничный - 12,5%,

крупа гречневая - 25,5%,

макаронные изделия - 24,5%,

масло подсолнечное - на 11,9%,

лук репчатый - 27,2%.

Похожая ситуация и с другими продуктами, отметили в ведомстве.

"Нарушения были установлены в каждом втором субъекте хозяйствования. По результатам проведенной работы были снижены цены до экономически обоснованного уровня, выставлены ценники на товары, восстанавливалась работа платежных терминалов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что предприниматели должны реализовывать товары, имеющие существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения по экономически обоснованной цене.

Как сообщал УНИАН, Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг за установлением субъектами хозяйствования розничной торговли цен на социально значимые товары. Речь идет об около 30 видов продукции.

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