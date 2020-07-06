Овощной сезон: в Украине ощутимо подешевел лук
В Украине почти в два с половиной раза упали цены на лук нового урожая.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Купить качественный лук у фермера южных регионов сегодня можно за 2,5 гривни за килограмм. Цена на овощ в розничной торговле на треть выше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средние оптовые цены на лук в Украине ровно в три раза ниже, чем в прошлом году. Тогда он стоил около 7,5 гривни.
"Сейчас украинская лук дешевле, чем в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане", - подчеркивает издание.
Как сообщал УНИАН, в июне в Украине существенно подешевела клубника, ягоды продают в среднем по 35 гривни/килограмм, хотя еще в начале июня клубнику реализовывали в полтора-два раза дороже.
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