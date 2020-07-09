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Сколько стоит сварить борщ: в Украине подешевели молодые овощи

09:20, 09 июля 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Цена на борщевой набор, куда вошли лук, свёкла, капуста, морковь и картофель, снизилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего упала в цене лук репчатый и свеклу. Их стоимость уменьшилась более чем на 40%. Сейчас килограмм этих овощей стоит в среднем шесть и восемь гривень соответственно.

"Белокочанная капуста подешевела в среднем на 22%. Морковь - на 9% и картофель на 4%", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, малина, ежевика, черника, вишня, голубика, смородина и шелковица - все это июльские ягоды. Они полезны, но цены кусаются.

На рынках клубника стоит в среднем 60 гривен за килограмм.

Меньше стоят только смородина и смородина - 45-50 гривень за килограмм. Малина же, крыжовник и черешня стоят 70-80 гривень. Черники - 80-90 гривень.

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