Цены на клубнику в Украине резко упали

Цены на ягоды на киевских рынках опустились до 40-50 грн/кг, утверждают эксперты.

Цены на клубнику в Украине резко пошли вниз.

Как сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit, на выходных уборка клубники началась в северных и западных регионах Украины, что оказало влияние на ценообразование.

"Сегодня, 16 июня, объём предложения земляники садовой (клубники) на рынке увеличился настолько, что цены на неё начали резко снижаться во всех регионах. Утром на оптовых рынках Киева землянику садовую можно было купить по 40-50 грн/кг", - сказано в сообщении.

Отмечается, что хозяйства населения продают ягоды в среднем по 35 грн/кг, хотя ещё днем ранее реализовывали клубнику в полтора-два раза дороже.

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По данным EastFruit, самые низкие оптовые цены на клубнику зафиксированы в западных регионах Украины - от 25 грн за кг. За продукцию более высокого качества нужно было платить значительно больше - от 40 грн/кг.

Самыми высокими были цены на клубнику в южных регионах страны - от 55 грн/кг, причем количество предлагаемой продукции выросло. Эксперты не исключают, что в ближайшее время клубнику начнут поставлять в южные регионы из центральных областей Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, в июне 2020 года в Украине были зафиксированы рекордно высокие цены на фрукты и ягоды. В частности, клубника подорожала в среднем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

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