Плохая погода ударила по урожаю в Австралии, Бразилии и Вьетнаме.

Засухи, ливни и пожары от Азии до Америки усиливают опасения по поводу урожая. В результате цены на основные продукты питания летят вверх.

"В последнее время мы наблюдаем сочетание худших погодных условий, которые подтолкнули цены вверх, поскольку неопределенность с предложением означает, что покупатели готовы платить больше", - заявил глава отдела аналитики агробизнеса ANZ Group Holdings Ltd Майкл Уайтхед пишет Bloomberg.

Это свидетельствует об изменении ситуации по сравнению с началом этого года, когда цены на продовольствие сдерживались здоровым предложением и снижением спроса на ключевых рынках, таких как Китай. Если подорожание продолжится, то это может отразиться на ценах в супермаркетах, говорит Деннис Вознесенски, помощник директора по экономике устойчивого развития и сельского хозяйства Commonwealth Bank of Australia.

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Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в сентябре из-за опасений, что плохая погода в основных странах-экспортерах может еще больше сократить мировые запасы, которые достигли девятилетнего минимума. Австралийские поля столкнулись с угрозой засухи и заморозков, а отсутствие дождей в Черноморском регионе сдерживает посевы под урожай 2025 года.

Между тем, фьючерсы на соевые бобы показали самый большой месячный прирост за два года, поскольку крупнейший производитель - Бразилия - борется с самой сильной засухой за последние десятилетия. На полях сахарного тростника в стране вспыхнули пожары, в результате чего фьючерсы на подсластитель в этом месяце выросли примерно на 16%.

Кофе арабика подорожал до максимума с 2011 года, так как плохая погода повлияла на деревья в период цветения. Более дешевый сорт кофе робуста также пострадал от непогоды, в результате чего цены на него поднялись до уровня арабики. Засуха во Вьетнаме, сменившаяся проливными дождями в преддверии сбора урожая, нанесла ущерб производству.

А в других регионах Юго-Восточной Азии поставки пальмового масла сокращаются по мере старения деревьев, что привело к росту фьючерсов до пятимесячного максимум.

Засуха на большей части северных и центральных районов Бразилии, вероятно, будет и дальше угрожать урожаю, заявили аналитики JPMorgan Chase & Co. Кроме того, по словам Уайтхеда, трейдеры следят за напряженностью на Ближнем Востоке и в Черном море, а также за тем, как результаты предстоящих выборов в США повлияют на отношения с Китаем.

Урожай зерновых под угрозой - последние новости

Засуха в Украине ставит под угрозу посевы пшеницы под урожай 2025 года. По данным Министерства сельского хозяйства США, температура на 7℃ выше нормы в Украине во вторую неделю сентября "усугубила засуху" для посевов озимых культур.

При этом с проблемами столкнулись и в Российской Федерации. Сев озимых культур в РФ находится в очень сложной ситуации из-за сильной засухи, которая серьезно повлияет на урожай следующего года.

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