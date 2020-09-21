В сентябре выросла стоимость только моркови, остальные овощи подешевели.

Овощи борщевого набора в конце лета подешевели на 30%.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Специалисты делали сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Так картофель стал доступнее на десять гривен. Репчатый лук и капуста снизились в цене на 5,9 гривни. Столовые свеклы стоят дешевле на шесть гривень", - говорится в сообщении.

Комментарий экспертов

Отмечается, что среди всех овощей борщевого набора в цене выросла только морковь.

"Эксперты говорят, все из-за высокого спроса и предложения, которое его не удовлетворяет. Поэтому сейчас морковь подорожала на 8,5 % и стоит почти 11 гривен за килограмм", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

На рынках больше всего подорожала морковь, а лук стал лидером по удешевлению в этом сезоне.

По прогнозам экономистов, типичный для осеннего сезона рост цен в этом году не превысит десяти процентов.

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Автор: УНИАН