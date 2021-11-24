Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн.

Благодаря деятельности Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве увеличатся объемы инвестиций в аграрный сектор экономики, повысится конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и ее качество.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

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"Фонд будет предоставлять гарантии объемом до 50% непогашенной суммы основного долга и гарантии на срок действия кредитного договора, но не более 10 лет. Основное условие – в собственности и/или пользовании аграриев должно быть не более 500 га земли, и они должны специализироваться на первичном производстве сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минагрополитики, Фонд будет предлагать портфельные гарантии, которые банки будут использовать как часть основного залога. Эти гарантии будут предоставляться только по кредитам, которые предоставляли финучреждения, сотрудничающие с Фондом.

По словам министра агрополитики, уставный капитал Фонда будет формироваться за счет средств государственного бюджета и помощи международных партнеров – суммарно около 3 млрд грн. Деятельность этого фонда позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн.

Кроме того, как говорится в сообщении, ЕС уже подтвердил выделение гранта в размере 50 млн евро на пополнение уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Финансирование агросектора:

На финансирование агросектора в проекте бюджета на 2022 год заложено 8 млрд гривень, тогда как в бюджете на текущий год расходы на эту сферу составляют 4 млрд грн.

В 2022 году в Украине продолжат работать программы поддержки отечественных аграриев, которые действуют в текущем году, такие как: частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, удешевление кредитов для АПК, финансовая поддержка развития садоводства и виноградарства, субсидии для вновь созданных хозяйств и другие.

23 ноября 2021 года Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило о том, что в последующие годы переработка кукурузы будет освобождена от большого количества налогов.

Автор: Алёна Кириченко