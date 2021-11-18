В планах - выплачивать дотации за содержание скота, расширить площади для садоводства, поддерживать органическое производство.

В следующем, 2022 году в Украине продолжат работать программы поддержки отечественных аграриев, которые действуют в текущем году, такие как: частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, удешевление кредитов для АПК, финансовая поддержка развития садоводства и виноградарства, субсидии для вновь созданных хозяйств и другие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Украины Тарас Высоцкий во время Всеукраинского фермерского форума.

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"Одна из наиболее масштабных программ господдержки, которая поддерживает не только украинских аграриев, но и отечественных производителей с/х техники, - это частичная компенсация стоимости этой техники в размере 25%", - сказал Высоцкий.

Действующая программа, которая реализуется вместе с банковскими учреждениями, - удешевление кредитов. Как поясняет замминистра, это компенсация процентной ставки в размере 1,5 учетной ставки НБУ (на сегодня это около 13%).

Также, добавил Высоцкий, существует программа, которая предусматривает поддержку садоводов и виноградарей.

"Мы системно поддерживаем это направление. Поддержка заключается в компенсации до 80% стоимости саженцев, также компенсируется до 50% стоимости инфраструктурного строительства и до 30% - приобретение спецтехники", - сказал Высоцкий.

Также он сообщил, что предусматривается выплата субсидии для вновь созданных фермерских хозяйств, которые будут работать на земле. Размер субсидии составляет 5 тыс. грн за 1 га, но не более 100 тыс. грн на одно хозяйство. Для предприятий, которые готовы заниматься выращиванием коров, предусматривается дотация в размере 10 тыс. грн на одну голову, но не более 300 тыс. грн на хозяйство.

"С нового года планируется запуск новой программы, которая предусматривает предоставление 10-летних беспроцентных кредитов до 1 млн грн для семейных фермерских хозяйств для покупки земли, если есть такая необходимость, но эти средства можно использовать на другие цели", - рассказал Высоцкий.

По его словам, с этого года заработало новое направление поддержки для животноводства. Это специальная дотация размером 1 тыс. грн на одну голову овцематки, ярки, козематки. А также выплата за прирост поголовья коров собственного воспроизводства - до 30 тыс. грн, что будет стимулировать предприятия заниматься внутренней селекцией и обновлять стадо качественным поголовьем.

Также государство поддерживает тех аграриев, которые занимаются выращиванием нишевых культур. Как сообщил замминистра, существует программа выплаты 5 тыс. грн за 1 га, но не более, чем за 300 га, для тех, кто выращивает гречку. К этой программе планируют добавить выплаты за выращивание таких культур, как сорго, овес, просо, рожь, сахарная свекла.

Поскольку все чаще урожаи страдают от засухи, то появилась потребность орошения земель. Государство готово поддерживать аграриев, которые будут пользоваться мелиорированными землями, и будет компенсировать им до 25% стоимости расходов, отметил Высоцкий.

Также среди идей на будущее, по словам чиновника, есть продолжение поддержки развития животноводства, увеличение площадей для садоводства, что, в первую очередь, позволит увеличить количество рабочих мест и развивать органическое производство.

Финансирование агросектора:

На финансирование агросектора в проекте бюджета на 2022 год заложено 8 млрд гривень, тогда как в бюджете на текущий год расходы на эту сферу составляют 4 млрд грн.

Автор: Алёна Кириченко