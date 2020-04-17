В Минэкономики рассказали о ходе посевной в Украине

С конца марта аграрии засеяли яровыми зерновыми, зернобобовыми и техническими культурами 4,8 миллиона га.

С начала весенней посевной кампании украинские аграрии засеяли яровыми зерновыми, зернобобовыми и техническими культурами 4,8 миллиона га, или 32% от прогноза.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что аграрии практически закончили посев гороха – 375,6 тысячи га (95%) и овса - 92,5 тысячи га (97%).

Кроме того, пшеницы посеяно 115,5 тысячи га из прогнозируемых 132,5 тысячи га, ячменя - 872,7 тысячи га из 1,1 миллиона га, кукурузы - 1 миллион га из 5,4 миллиона га, подсолнечника - 2 миллиона га из 6,2 миллиона га.

Также посеяно 188,8 тысячи га сахарной свеклы из запланированных 209 тысяч га и 116,5 тысячи га сои из 1,4 миллиона га.

Лидерами по темпам сева этой неделе были агропроизводители Винницкой (+375,75 тысячи га), Полтавской (+272,4 тысячи га) и Сумской (+263,2 тысячи га) областей.

"Несмотря на осложненные погодные условия, в частности, дефицит продуктивной влаги в верхних слоях почвы и ночные заморозки, посевная проходит динамично с соблюдением агротехнических сроков", - приводятся в сообщении слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило о начале весенней посевной во всех областях Украины.

Прогнозируемая площадь посева основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 миллиона га, что на 0,3 миллиона га больше, чем в 2019 году.