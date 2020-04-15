Украина может себе позволить увеличивать экспорт продовольствия - торгпред

При этом правительство считает возможным расширить экспорт благодаря инициативам частного бизнеса.

Украина может себе позволить наращивать экспорт агропродукции в условиях карантина для обеспечения продовольственной безопасности других стран.

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Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, украинские посольства будут вести диалог с правительствами других государств о таких поставках.

"На фоне телепаники относительно еды возникает вопрос – мы это можем себе позволить? (Да, можем). Министерство ведет постоянную работу по оценке балансов продовольствия. Последние несколько недель эта работа велась еще тщательнее и тщательнее. Поэтому мы точно уверены, что можем и дальше обеспечивать бесперебойный экспорт. В дополнение к нынешним объемам экспорта мы можем поставлять практически все ключевые группы аграрной продукции", - написал он.

При этом Качка отметил, что расширение экспорта будет возможно не столько благодаря содействию правительства, сколько благодаря частному бизнесу.

"В распоряжении государства есть только два оператора, которые могут осуществлять такие поставки - ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины - УНИАН) и Аграрный фонд. Все мы знаем их возможности и ограничения. Поэтому речь не может идти о создании единого правительственного оператора... Наоборот - мы ориентируемся на возможности наших частных производителей - как существующих ведущих экспортеров, так и новых игроков", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, правительство не планирует ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций на время карантина, который продлится в Украине до 24 апреля.

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукцию сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее. Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.