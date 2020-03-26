Эксперты прогнозируют увеличение урожая гречихи и гороха в Украине

Урожай гречихи увеличится на 13,3%, а гороха - на 20%.

Урожай гречихи в Украине в 2020 году превысит показатель прошлого года на 13,3% и составит 96,4 тыс. тонн, а гороха - на 20% и достигнет 687,4 тыс. тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба ННЦ “Институт аграрной экономики”.

Среди продукции зерновой группы также прогнозируется увеличение урожая ржи - до 355,4 тыс. т (+6,7%) и яровой пшеницы - до 696,8 тыс. т (+5,3%).

Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса - 54,5 тыс. т, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что увеличение урожая прогнозируется по тем культурам, которые в прошлом году восстановили свою прибыльность.

Согласно расчетам Института, в прошлом году рентабельность производства гороха составила 12,2%, тогда как в 2018 году эта культура была убыточной (рентабельность -5,4%). Аналогичная ситуация и по гречихе, рентабельность которой в прошлом году составила 6,5% (против -17,2% в 2018 году). Рентабельность производства ржи достигла в 2019 году рекордных 43,2% против -2,2% в предыдущем году.

В то же время по остальным зерновым культурам прогнозируется уменьшение объемов урожая на 10%, или 7,7 млн тонн.

“Впрочем, объемы урожая - 67,3 млн т - станут третьим результатом за всю историю Украины и существенно не повлияют на насыщение внутреннего рынка”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай зерновых культур в Украине в 2019 году составил 75,1 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем годом ранее.

Больше всего в 2019 году аграрии собрали пшеницы - 28,3 млн тонн (+ 15%), кукурузы на зерно - 35,8 млн тонн (+ 0,1%), ячменя - 8,9 млн тонн (+ 21,2%).

Урожай подсолнечника в 2019 году достиг 14,6 млн тонн, рапса - 3,3 млн тонн.