Украина экспортировала почти 44 миллиона тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 17,29 миллиона тонн, кукурузы - 21,71 миллиона тонн.

Украинские аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина и с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 43,62 миллиона тонн зерна, что на 8,6 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 17,29 миллиона тонн, ячменя - 4,1 миллиона тонн, кукурузы - 21,71 миллиона тонн, ржи - 5 тысяч тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 265,5 тысячи тонн, что на 75,8 тысячи тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллиона тонн будут экспортированы на внешние рынки.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство запретить экспорт отдельных продуктов питания, пока что Кабмин не сформировал перечень таких товаров.

Агроэкспортеры призвали не допустить остановки экспорта зерновых и масличных культур в связи с закрытием большинства пограничных пунктов пропуска на границе из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине.