"Киевхлеб" во время карантина будет выпускать всю продукцию в упаковке

Компания усилила контроль за производством - на предприятиях появилось больше дезинфицирующих средств, а сотрудники проходят обязательный медосмотр перед сменой.

Крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий компания "Киевхлеб" заявила о готовности удовлетворить повышенный спрос на хлеб и хлебобулочные изделия во время карантина и перешла на выпуск всей продукции в упаковке.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Компания "Киевхлеб" перешла на выпуск всей продукции, в первую очередь хлебобулочных изделий, в упаковке. Это позволит исключить лишний контакт с хлебом в период усиленных мер эпидемиологического контроля", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора цеха №1 Юлии Дученко.

По ее словам, компания "готова обеспечить повышенный спрос киевлян и жителей области всем ассортиментом хлебобулочных изделий в случае резкого повышения спроса на период карантинных мероприятий как через собственную сеть магазинов, так и через крупнейшие торговые сети, где продается продукция "Киевхлеба".

Отмечается, что с момента введения в Киеве карантина компания усилила контроль за производством - в частности, увеличила количество станций для дезинфекции рук непосредственно на производстве, объем дезинфицирующих средств в лабораториях, офисах и других производственных помещениях.

Согласно сообщению, все сотрудники перед началом смены проходят обязательный медосмотр, сотрудники с минимальными симптомами заражения остаются дома. Кроме того, на постоянной основе на территории производства работает медперсонал.

"Мы делаем все возможное, чтобы наши работники и потребители были в безопасности. Внимательно следим за тем, что происходит за пределами предприятия, чтобы адекватно и своевременно реагировать для защиты своих работников и потребителей в соответствии с требованиями МОЗ", - цитирует пресс-служба Дученко.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. В стране разрешена работа аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовых товаров, а также ресторанов на условиях доставки.