Только доставка: "МакДональдз" закрывает рестораны на карантин

Рестораны сети в Украине будут закрыты до конца карантина, 3 апреля.

Компания "МакДональдз Юкрейн", согласно решению правительства, закрывает рестораны быстрого питания на время карантина в Украине, но оставит возможность бесконтактного заказа еды через McDrive и сервис курьерской доставки Glovo.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Кабинет Министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предотвращения распространения коронавируса на период с 17 марта по 3 апреля 2020 года, поэтому "МакДональдз" закрывает свои двери в этот период. Согласно решению правительства, украинцы могут заказать доставку еды онлайн, поэтому мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что следят за рекомендациями международных и украинских организаций здравоохранения, в связи с чем компания усиливает стандарты качества и безопасности дополнительными мерами.

"Безопасность и здоровье работников и клиентов для нас превыше всего! Мы разделяем эмоции и ответственность, и присоединяемся к рекомендациям ограничить перемещение и остаться дома", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в "МакДональдз" надеются на быстрое преодоление ситуации с коронавирусом в Украине и возобновление работы ресторанов.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиасообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.