Украина вошла в ТОП-3 поставщиков мяса птицы в Евросоюз

В прошлом году Украина увеличила экспорт этой продукции в ЕС на 8,6%.

Украина в 2019 году увеличила экспорт мяса птицы в Европейский Союз на 8,6% по сравнению с предыдущим годом - до 134,26 тысячи тонн, и вошла в тройку мировых лидеров по поставкам этой продукции в ЕС.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт агропродукции в Турцию

Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в отчете Европейской комиссии.

Согласно статистике, Украину в 2019 году опередили лишь Бразилия и Таиланд, которые экспортировали в ЕС 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.

Также сообщается, что Украина в прошлом году увеличила импорт мяса птицы из Европейского Союза на 0,3% - до 178,62 тысячи тонн, и также вошла в тройку крупнейших рынков для европейских экспортеров. Больше всего мяса птицы Евросоюз экспортировал в Филиппины (228,87 тысячи тонн) и в Гану (164,72 тысячи тонн).

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в 2019 году в Украине было произведено около 1,1 миллиона тонн свежей и замороженной курятины, а также субпродуктов птицы.

Согласно отчету Европейской комиссии, Украина сохранила позицию среди ТОП-3 экспортеров агропродукции в Европейский Союз в 2019 году, заняв третье место после США и Бразилии, но обогнав Китай.