Аграрии призывают упростить доступ к инновационным СЗР

Доступ к инновационным средствам защиты растений является критическим для развития аграрного бизнеса.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины не поддерживает принятие законопроектов № 2548 и № 2289 в части упрощения ввоза в страну образцов новейших препаратов для проведения государственных испытаний, так как действующая система исследований пестицидов не является эффективной.

"Позиция Минэкоэнерго заключается в том, что субъекты исследований имеют слабую, иногда очень устаревшую материально-техническую базу, принципы их аккредитации непонятны. Поскольку Минэкоэнерго является центральным органом исполнительной власти, формирует и реализует государственную политику в сфере охраны окружающей среды, главной задачей которого является защита окружающей среды и связанного с этим права народа Украины на безопасное существование, мы не можем снизить существующий рисковый барьер, а не будучи уверенными в том, что система допуска препаративных форм на рынок гарантирует защиту от вредных и некачественных пестицидов ", - отмечает заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

При этом он соглашается, что в законопроектах есть много положительных предлагаемых изменений. Это - отмена устаревших норм, приведение регулирования в соответствие с действующим законодательством Европейского Союза, уточнение терминологического аппарата и прочее. По его словам, ведомство до конца текущего года привести систему исследований пестицидов в соответствие с лучшими мировыми практиками которая обеспечивала бы объективность, беспристрастность и независимость оценки.

В то же время председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский считает, что ни о какой экологическую проблему не идет. "Как раз наоборот: экологическую проблему должны из-за блокирования инновационных продуктов нового поколения", - считает парламентарий.

Он обращает внимание, что образец отдельного препарата для проведения исследований ввозится в очень ограниченном количестве - от нескольких сотен граммов до нескольких килограммов. При этом сельскохозяйственная продукция, полученная в результате проведения полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов, уничтожается.

Доступ к новинкам хотят иметь и сами аграрии. "В этом году мы закладываем демонстрационный полигон площадью 16 га, где планируем испытывать СЗР, удобрения, семена. Нам интересны новые СЗР и мы бы хотели иметь к ним свободный доступ. Самым выбирать, чем и как улучшать свой урожай", - говорит директор компании "Кусто Агро Фарминг" Владимир Серый.

Его поддерживает и главный агроном аграрной компании ИМК Александр Гирман. "Длительное применение одних и тех же действующих веществ приводит к возникновению устойчивых видов вредных организмов и накопления в объектах окружающей среды. Поэтому применение инновационных и более безопасных действующих веществ является чрезвычайно важным", - цитирует специалиста профильное издание AgroPortal.

"Поддержку законодательным изменениям выражают в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Это создаст более современное и надлежащее регулирование отношений в сфере обращения с пестицидами.

"Доступ к инновационным СЗР ​​является критическим для развития аграрного бизнеса, - говорит заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий. - С 2010 года валовое производство АПК выросло на 45%. Это было обеспечено в основном растениеводством и увеличением урожайности. Вклад СЗР в урожайность составляет 25-30%. Поэтому фактически у нас этот рост за 9 лет на треть обеспечен как раз использованием инновационных СЗР".

Между тем в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) констатируют, что с 2016 года в Украине зашло максимум 2-3 действующих вещества. Зато регистрируются преимущественно копии, генерические препараты, или происходит расширение регистрации уже известных веществ.

"Очевидно, что текущая ситуация на рынке СЗР выгодно для определенных кругов заинтересованных лиц, что привело к откровенной дискриминации и недобросовестной конкуренции на рынке СЗР. Однако от подобных действий выигрывает одна - максимум три компании, а проигрывает все сельское хозяйство государства", - говорит руководитель агрохимического направления ЕБА Виктор Погорелый.

Он добавляет, что ограничение доступа к передовым мировым разработкам в сфере защиты растений уже становится узким местом, которое будет притормаживать развитие аграрного сектора.