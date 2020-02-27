Украина увеличила экспорт агропродукции в Турцию

Больше всего Украина поставляла в Турцию соевых бобов, кукурузы, пшеницы и отрубей.

Украина в 2019 году экспортировала в Турцию продукции сельского хозяйства на сумму 1,4 миллиарда долларов, что на 71% больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщила пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

Таким образом, Украина стала вторым крупнейшим поставщиком агропродовольственной продукции в Турции и заняла 11% в структуре турецкого импорта продукции АПК, уступив лишь России.

Основные виды продукции, которую Украина поставляла в прошлом году – соевые бобы (31% в структуре общего экспорта в Турцию), кукуруза (24%), пшеница (16%) и отруби (8%).

В то же время, импорт сельхозпродукции в Украину из Турции увеличился на 12% - до 263,7 миллиона долларов.

"Торговое сальдо составило 1,1 миллиарда долларов, а это значит, что Украина является нетто-экспортером продукции АПК в Турцию", - отмечается в сообщении.

Основными продуктам, которые Украина закупала в Турции, стали цитрусовые (34% в общей структуре), свежие помидоры (11%) и виноград (6%).

"Сейчас идут переговоры относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, что может положительно повлиять на торговлю агропродовольственной продукцией между этими странами за счет отмены или уменьшения пошлин на указанную продукцию", - цитирует пресс-служба аналитика УКАБ Андрея Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 миллиарда долларов - почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% - до 6,1 миллиарда долларов.