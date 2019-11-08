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В Украину не пустили груз зараженных томатов из Турции

14:47, 08 ноября 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных томатов из Турции общим весом 23,5 тонны.

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Согласно сообщению пресс-службы, специалисты выявили и задержали зараженную партию томатов при проведении фитосанитарного контроля в таможенном пункте "Черноморск" в Одесской области.

Товар был заражен южноамериканской томатной молью.

Отмечается, что груз возвращен в страну-экспортера, а для предотвращения подобных случаев в Турцию отправят нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2019 года специалисты Госпродпотребслужбы неоднократно выявляли партии зараженных томатов и отправляли их обратно странам-экспортерам, в частности, в Турцию.

По данным Украинской плодоовощной ассоциации, Украина в первой половине 2019 года увеличила импорт томатов на 15% - до рекордных 55 тысяч тонн

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Теги: #томаты#Госпродпотребслужба#турецкие помидоры#турецкие томаты#помидоры