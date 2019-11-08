В Украину не пустили груз зараженных томатов из Турции

Груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных томатов из Турции общим весом 23,5 тонны.

Читайте такжеВ Украину не пустили зараженные томаты из Испании и цветы из Кении

Согласно сообщению пресс-службы, специалисты выявили и задержали зараженную партию томатов при проведении фитосанитарного контроля в таможенном пункте "Черноморск" в Одесской области.

Товар был заражен южноамериканской томатной молью.

Отмечается, что груз возвращен в страну-экспортера, а для предотвращения подобных случаев в Турцию отправят нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2019 года специалисты Госпродпотребслужбы неоднократно выявляли партии зараженных томатов и отправляли их обратно странам-экспортерам, в частности, в Турцию.

По данным Украинской плодоовощной ассоциации, Украина в первой половине 2019 года увеличила импорт томатов на 15% - до рекордных 55 тысяч тонн