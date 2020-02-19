В "Слуге народа" исключают возможность проведения в Раде "аграрной ночи"

Нардепы не могут сделать такое процедурное решение, заявил первый заместитель председателя фракции "СН".

Во фракции "Слуга народа" исключают возможность проведения удлиненного пленарного заседания парламента из-за рассмотрения закона о рынке земли.

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Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас нардепы не могут сделать такое процедурное решение.

"Мы не можем, к сожалению, сделать процедурные решения. То есть, мы находимся в рассмотрении вопроса. Мы можем только продолжать рассматривать правки", - заявил парламентарий.

Нардеп пояснил, что продление пленарного заседания до ночи может быть расценено как нарушение закона "О регламенте Верховной Рады".

"Это все процедурные решения. Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование. Мы придерживаемся трактовки, что это будет нарушением регламента", - добавил он.