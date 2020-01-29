В Украине зафиксировали три случая чумы свиней с начала года

Два случая заболевания АЧС зафиксированы в Черниговской области, еще один - в Ривненской.

Ветеринары зафиксировали три случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Украине с начала 2020 года – один в Ривненской и два в Черниговской области.

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Об этом сообщается на сайте проекта "Стоп АЧС" со ссылкой на данные Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, 17 января в охотничьем хозяйстве ООО «Лисья нора» в Черниговской области ветеринары выявили вирус АЧС среди диких кабанов.

Также 17 января на территории стихийной свалки вблизи с. Хотын Ривненской области был обнаружен труп домашней свиньи, личность владельца животного не была установлена. Результаты исследования Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы подтвердили наличие вируса.

Кроме того, 24 января в охотничьих угодьях ООО «Рысь» в Черниговской области был зарегистрирован случай заболевания АЧС среди диких свиней.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы в очагах заболевания проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

По данным проекта "Стоп АЧС", в Украине с 2012 года зарегистрировано 512 случаев заболевания АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.