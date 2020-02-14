Аграрный фонд заключил первый контракт на закупку зерна будущего урожая

Предприятие закупит 2160 тонн пшеницы по форвардной программе.

Оператор аграрного сектора Украины ПАО «Аграрный фонд» заключил первый контракт на закупку зерна урожая 2020 года.

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Согласно сообщению пресс-службы предприятия, "Аграрный фонд" заключил контракт на поставку 2160 тонн зерна пшеницы 3-го класса, осуществив 100% предоплату минеральными удобрениями.

"Аграрный фонд" начал форвардную программу закупки зерновых урожая 2020 года 11 февраля.

Минимальные партии закупок у фермеров: пшеницы - 100 тонн, кукурузы - 100 тонн, ржи - 50 тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Аграрный фонд» было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.