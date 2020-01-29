"Аграрный фонд" начал работать с аграрными расписками

В компании надеются таким образом облегчить сотрудничество с аграриями.

Оператор аграрного сектора Украины Публичное акционерное общество "Аграрный фонд" начало работать с аграрными расписками.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как подчеркнул и.о. председателя правления "Аграрного фонда" Иван Барышев, аграрные расписки удобны для аграриев, так как использовать инструмент могут хозяйства, независимо от размера и специализации.

"Для нас это надежный способ обеспечить выполнение агропроизводителями своих обязательств. Мы будем применять все механизмы, которые облегчают сотрудничество аграриев с Аграрным фондом и делают его прозрачным", - цитирует пресс-служба Барышева.

Справка УНИАН. Аграрная расписка - товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.

Справка УНИАН. ПАО "Аграрный фонд" было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.