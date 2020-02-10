Предпосылок для подорожания картофеля нет - эксперт

Оптовые цены на картофель до весны-лета могут остаться на уровне 7 гривни за килограмм.

Предпосылок для роста цен на картофель в текущем сезоне нет.

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Об этом сообщил вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля и владелец фермерского хозяйства "Аделаида" Сергей Рыбалко.

По его словам, пиковые оптовые цены на картофель наблюдались в августе 2019 года - по 12 гривень за килограмм. Сейчас оптовые цены на картофель в Украине держатся на уровне 7 гривень за килограмм. А поставки в супермаркеты картофеля с учетом НДС, упаковки в сетку и доставки, эксперт оценивает в 9 гривень за килограмм.

"Я не вижу никаких предпосылок для поднятия этой цены до нового урожая. До весны-лета цена на картофель не будет подниматься. В хранилищах украинских производителей есть достаточное количество картофеля, чтобы обеспечить цену в 7 гривень", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза - до рекордных 250 тысяч тонн.

По данным Государственной службы статистики, урожай картофеля в Украине в 2019 году составил 20,27 миллиона тонн.