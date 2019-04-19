Украинские аграрии оформили аграрных расписок на более чем 4 миллиарда

С начала введения этого финансового инструмента в 2015 году было оформлено 1324 аграрные расписки на общую сумму 8,7 млрд грн.

Украинские аграрии с начала текущего года оформили 473 аграрные расписки на общую сумму 4,032 млрд грн.

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Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко на своей странице в Facebook.

"С начала 2019 года оформлено 473 аграрные расписки на сумму 4,032 млрд грн (почти 150 млн долл.)", - написал он.

При этом Бакуменко отметил, что с начала введения этого финансового инструмента в 2015 году было оформлено 1324 аграрные расписки на общую сумму 8,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об аграрных расписках», который дает возможность аграриям использовать в своей деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов.

Механизм аграрных расписок является альтернативой банковскому кредитованию. В Министерстве аграрной политики и продовольствия неоднократно подчеркивали, что годовая ставка по кредитам в украинских банках является слишком высокой для сельхозпредприятий.

Преимущественно расписками пользуются производители зерновых и масличных культур. Однако спрос на этот инструмент растет также со стороны фермеров, которые занимаются овощеводством и садоводством.

Аграрная расписка - товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.