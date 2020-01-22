Птичий грипп: украинцев предостерегают от покупки курятины и яиц на стихийных рынках

20 января этого года ветеринары зафиксировали в Винницкой области первый с 2017 года в Украине случай птичьего гриппа.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предостерегает от покупки курятины и яиц в местах стихийной торговли для избежания распространения птичьего гриппа.

Читайте такжеУкраина и ЕС не хотят прекращать поставки птицы, несмотря на птичий грипп

Как сообщила пресс-служба ведомства, во время вспышек птичьего гриппа не рекомендуется покупать продукты птицеводства в местах стихийной торговли – эти продукты стоит покупать только на официальных рынках, в магазинах и официальных торговых сетях. Также Госпродпотребслужба советует не употреблять мясо птицы без предварительной термической обработки.

«Во время вспышки птичьего гриппа среди птиц существует возможный риск и для людей в результате непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами. Однако пока нет зарегистрированных случаев, где бы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но, чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли», - цитирует пресс-служба начальника Управления здоровья и благополучия животных Госпродпотребслужбы Николая Сонько.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали в Винницкой области первый с 2017 года в Украине случай птичьего гриппа.

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, к которой чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. В случае обнаружения заболевания на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция).